У Держдумі РФ готують законопроєкт про заборону діяльності МКС, який видав ордер на арешт Путіна

У Держдумі Росії готується законопроєкт про заборону на території країни діяльності Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Цьому було присвячено нараду 3 квітня. Голова Думи В’ячеслав Володін також запропонував запровадити кримінальне покарання за підтримку рішень МКС.

Володін повідомив, що Дума готує поправки до федерального закону «Про безпеку». Вони мають заборонити в Росії не лише МКС, а й, як він сформулював, «діяльність міжнародних органів, спрямовану проти Російської Федерації та її громадян». Які саме міжнародні організації можуть опинитися під забороною, голова Держдуми не уточнив.

Також пропонується заборонити публічні заклики щодо виконання рішень таких організацій. Для цього готуються зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Росії.

У нараді взяли участь заступниця голови Держдуми Ірина Ярова та голови профільних комітетів – з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов та з оборони Андрій Картаполов.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) й Україною.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.

20 березня стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і суддів МКС. Слідком Росії звинувачує їх у незаконному переслідуванні Путіна і Львової-Бєлової.