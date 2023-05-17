Видання The Business Insider опублікувало схеми ймовірного «бункера Путіна» у Геленджику

Видання The Business Insider опублікувало схеми та креслення так званого «палацу Путіна» під Геленджиком у Красноярському краї Росії. За словами журналістів, документи перебували у вільному доступі в інтернеті щонайменше з 2016 року. Вони були опубліковані на сайті проєктної компанії «Метростиль» як приклад зробленої роботи. Об’єкт називається там пансіонатом.



На кресленнях видно, що, окрім наземної частини, у маєтку запроєктовано і підземні поверхи. Під землею розташовані укріплені приміщення та тунелі. Ліфт із будівлі спускається на глибину близько 50 метрів. У підземній частині є вентиляція, електрика, водопровід, каналізація та кабелі зв’язку.



Два окремі тунелі шириною шість метрів, довжиною 40 і 60 метрів оточені 40-сантимеровим шаром бетону і, за оцінкою експертів, можуть витримати пряме влучання бомби. Верхній тунель виходить на схил піщаної дюни, нижній (довший) – безпосередньо на берег Чорного моря. Він оснащений траволатором. До нижнього виходу підходить асфальтована дорога.



Інженер-будівельник Таддеуш Габришевський прокоментував креслення: «У цих тунелях є все для безпеки. Система пожежогасіння, вода, каналізація. Вони призначені для когось, хто хоче вижити чи втекти. Але це не просто аварійний вихід, це повноцінна аварійна заміна палацовому комплексу».



Відомості про розкішний маєток під Геленджиком були опубліковані у розслідуванні команди Олексія Навального у січні 2021 року. Розслідувачі стверджують, що маєток та палац на мисі Ідокопас були побудовані для президента Росії Володимира Путіна.



Стверджується, що лише будівництво та реконструкція головної будівлі – власне палацу – оцінюється у 100 млрд рублів. Фільм про «палац» вийшов через кілька днів після арешту опозиціонера. Реакцією на арешт та вихід розслідування стали масові протести у багатьох містах Росії. На них влада відповіла переслідуванням соратників Навального, структури якого були оголошені екстремістськими та заборонені.



Після виходу у світ фільму Володимир Путін заявив, що «палац» йому не належить, і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив чи бував у цій будівлі, у розслідуванні немає, однак із документів очевидно, що до нього має стосунок найближче оточення президента. Власником будівлі назвав себе друг Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг. Як стверджує команда Навального, із документів про власність не видно, що власник будівлі справді Ротенберг чи його структури.