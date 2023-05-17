У Росії заарештовані троє розробників гіперзвукових ракет – ЗМІ

Троє вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки, які займалися створенням гіперзвукових ракет, заарештовані за статтею про «державну зраду», повідомило видання The Moscow Times.

За даними видання, напередодні співробітники інституту опублікували відкритий лист, у якому повідомили про арешт за підозрою в «держзраді» Валерія Звегінцева – доктора технічних наук та головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей. З 7 квітня Звегінців перебуває під домашнім арештом.

The Moscow Times звертає увагу, що безпосереднього керівника Звегінцева, директора інституту Олександра Шиплюка, ще в серпні минулого року відправили в СІЗО «Лефортово» через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова. Обом висунули звинувачення за тією ж статтею – про «держзраду». Повідомляється, що Маслова запідозрили у передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.

Шиплюк та Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами. Вони є авторами спільної наукової роботи про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях. Шиплюк останніми роками також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет.