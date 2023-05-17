Будапешт погрожує блокувати військові транші ЄС Україні, доки Київ не зніме санкції з OTP Bank

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Будапешт блокуватиме військові транші Євросоюзу Україні, доки Київ не виведе OTP Bank зі списку міжнародних «спонсорів війни».

«Поки що українці не виключать OTP зі списку міжнародних спонсорів війни, Угорщина не зможе брати участь у рішеннях, пов’язаних з Європейським фондом миру та санкціями», – цитує слова міністра HVG.hu.

За його словами, Україна здійснює «ворожі дії» проти Угорщини, закриваючи закарпатські угорські школи та вносячи OTP Bank до списку «спонсорів війни». Сійярто також згадав статтю в газеті The Washington Post, де із посиланням на секретні документи стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський нібито хотів підірвати нафтопровід «Дружба».

Сійярто відтак підтвердив інформацію про те, що угорський уряд блокує виділення 500 млн євро Україні, заплановане на 22 травня. Він заявив, що все це відбувається винятково через запровадження санкцій проти OTP Bank.

Україна внесла OTP Bank до списку «спонсорів війни» минулого тижня. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) пояснювало рішення позицією керівництва банку продовжувати діяльність у Росії, а також визнанням так званих «ЛНР» і «ДНР». У банку заявили, що інформація про визнання «Л/ДНР» не відповідає дійсності і OTP Group кардинально зменшила свою присутність на російському ринку.

Днями стало відомо, що Угорщина заблокувала передачу Україні чергового пакету допомоги із Європейського фонду миру на 500 млн євро.

Фонд миру було створено у березні 2021 року за рішенням Європейської ради. Через цю організацію ЄС надає Києву військову допомогу. Система допомоги влаштована так, що частина коштів, відправлених на допомогу Україні, відшкодовується донорам зброї з Європейського фонду миру.

Угорщина – одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка не виступає із послідовним засудженням російської агресії в Україні. Країна продовжує залежати від постачання енергоносіїв із Росії.

Користуючись правом вето, Угорщина неодноразово блокувала рішення Євросоюзу про підтримку української та засудження російської сторони.