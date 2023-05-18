«Площа Українських Героїв». Київська влада перейменувала кілька станцій метро

Київрада 18 травня перейменувала у рамках дерусифікації 26 міських об’єктів, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Зокрема, перейменували станцію метрополітену «Дружби народів» на станцію «Звіринецька», станцію «Площа Льва Толстого» – на «Площу Українських Героїв», проєктну станцію метро «Проспект Правди» на станцію «Варшавська», – написав Кличко у телеграмі.

Крім того, за його словами, перейменували низку вулиць і провулків у різних районах столиці. Їхніх назв він не уточнив.

Загалом у Києві нові назви вже отримали 314 міських об’єктів, зауважив Кличко.

«Процес дерусифікації в Києві триває», – додав він.

На початку цього року влада Києва повідомила, що жителі міста проголосували за перейменування столичних станцій метро «Дружби народів» на «Звіринецька», а «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв».

З початком російського повномасштабного вторгнення Росії влада Києва активізувала процес вилучення символів і назв, пов’язаних із РФ та заміни радянських і російських топонімів на об’єктах міста.