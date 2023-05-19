Розслідування: Росія в обхід санкцій закуповує через Казахстан мікрочіпи та БПЛА для війни проти України

Попри санкції, російська оборонна промисловість та Міноборони РФ продовжують отримувати мікроелектроніку та безпілотники через казахстанські компанії, з’ясували журналісти видання «Важные истории», OCCRP та Der Spiegel.

Популярні в армії РФ безпілотники китайської компанії DJI потрапляють до Росії через московську компанію «Небесная механика», з’ясували дослідники.

У свою чергу, дрони цієї компанії постачає фірма з Казахстану «Аспан Арба», зареєстрована у квітні 2022 року. Її засновником, як уточнили журналісти, є власник «Небесной механики» Ілля Гольберг. При цьому директор «Аспан Арба» Михайло Сапожніков раніше був співвласником «Небесной механики» разом з Гольбергом. Загалом «Аспан арба» відправила своєму російському контрагенту понад 500 безпілотників.

Крім «Небесной механики», різну техніку з минулого року у «Аспан абара» купували: московська обласна федерація ветеранів збройних конфліктів «Рись» (дрони DJI Mavic 2 загальною вартістю 11 млн рублів у квітні минулого року), Камчатська крайова рада ветеранів війни та праці (квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK за 2,7 млн рублів у лютому), фонд «Будущее Камчатки» (квадрокоптери на 1,5 млн рублів) та «Діджейай арс Москва» (компанія купила товарів майже на 500 млн рублів).

Також, за даними розслідувачів, схему постачання через Казахстан використовує російська фірма «Стек», яка імпортує комплектуючі до електроніки для ФСБ, розвідки та Міноборони РФ. Постачальник компанії «Стек» – казахстанська фірма Da Group 22. У свою чергу, казахстанська компанія купує дрони у німецької компанії Elix-st. Журналісти з’ясували, що казахстанською та німецькою фірмами володіє родина російських бізнесменів на прізвище Чернет.

«Elix-St відправила Da Group до Казахстану комплектуючих більш ніж на 800 тисяч доларів, включаючи продукцію таких виробників, як Analog Devices, Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, які стверджують, що більше не співпрацюють із Росією. Da Group, у свою чергу, відправляє комплектуючі в Росію, в основному компанії «Стек», – йдеться в розслідуванні.

У Elix-st підтвердили відправку електронних компонентів Da Group, однак у компанії стверджують, що вони були призначені «для відеореєстраторів».

Журналісти, проаналізувавши дані Бюро національної статистики Казахстану, підрахували, що обсяг поставок мікросхем з Казахстану в 2022 році досяг 18 млн дол, а дронів – 1,23 млн дол. Розслідувачі припускають, що до лютого 2022 року Росія взагалі не купувала дрони у Казахстані.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. З боку США причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії загрожує кримінальна відповідальність.