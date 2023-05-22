У ГУР пояснили реакцію в РФ на «взяття Бахмута»

У Росії немає особливого піднесення через повідомлення про «взяття Бахмута», оскільки вони з’явилися на фоні величезних втрат та після кількох перенесень строків захоплення українського міста, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.



«Особливого ентузіазму в них немає, бо всі строки, коли пропаганда могла найкраще використати такі повідомлення, вже минули. Останньою датою було 9 травня – саме тоді з пропагандистськими цілями колективний Путін мав би бодай щось презентувати у контексті досягнень. Нічого цього не було досягнуто. Тому сьогодні такі повідомлення на фоні величезних втрат рашистів, які є очевидними і для всього світу, і для частини РФ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Представник ГУР наголосив, що «колосальні втрати» російських сил в Бахмуті не відповідають «ні поставленим цілям, ні отриманим результатам».



За словами Юсова, важливо, що продовжується протистояння між Пригожиним, Шойгу і Герасимовим.



«Саме те, що цю «новину» оголошує Пригожин, для офіційних структур, для Міноборони не факт, що є доброї звісткою. Звичайно, вони б хотіли по-іншому бачити цю інформаційну лінію», – додав він.

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Керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин 20 травня заявив про «повне взяття» під російський контроль українського міста Бахмут. Наступного дня про «завершення» захоплення міста повідомило російське Міністерство оборони.



У Міноборони України 22 травня заявили, що українські війська продовжують контролювати певні об’єкти і район «Літака» у Бахмуті. Крім того, за словами Ганни Маляр, за рахунок того, що українські війська зайняли панівні висоти на флангах на півночі і півдні, ЗСУ «дуже ускладнили ворогу перебування в місті».

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.