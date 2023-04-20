У російському Бєлгороді пролунав потужний вибух

У російському Бєлгороді, центрі регіону, що межує з Україною, у четвер ввечері пролунав потужний вибух. Про це повідомив Telegram-канал Baza та російський портал Lenta.ru.

За попередніми даними, удар припав на вулицю Ватутіна. За повідомленнями, внаслідок вибуху утворилася величезна вирва на перехресті. Є інформація про пошкодження частини будинку та вибиті вікна довкола.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що постраждалих немає. За його словами, є пошкодження будинку та припаркованих автівок.

«ЧП у Бєлгороді. Стався вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі», – написав Гладков у Telegram.

Прикордонні з Україною російські регіони – Бєлгородська, Брянська та Курська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Регіональна влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.