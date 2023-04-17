Росія: губернатор заявив про дві пожежі у Бєлгороді й Бєлгородській області

У російському Бєлгороді й Бєлгородській області в ніч на 17 квітня сталися пожежі на двох цивільних об’єктах, заявив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. Про які саме об’єкти йдеться і причину займання Гладков не уточнив. Згодом він написав у телеграмі, що пожежі загасили, а постраждалих немає.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи у Бєлгороді та опублікували відео пожеж. За попередніми даними, йдеться про атаку безпілотників.

Одні джерела пишуть про удар по теплоелектростанції, інші – про удар по підстанції. Повідомляли також про перебої з електрикою у частині Бєлгорода.

11 квітня у Бєлгороді на території аеропорту імені Шухова впав і вибухнув невідомий безпілотний літальний апарат. Наприкінці лютого на вулиці міста впали кілька безпілотних літальних апаратів. За твердженням влади, постраждалих внаслідок інцидентів не було, лише незначні пошкодження.

Прикордонні з Україною російські регіони – Бєлгородська, Брянська та Курська області – регулярно потрапляють під обстріли, є руйнування та жертви. Регіональна влада стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.