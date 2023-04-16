Росія: влада Бєлгородської області каже про «обстріл» села Терезівка на Великдень

Влада Бєлгородської області каже про те, що село Терезівка в Шебекінському міському окрузі нібито потрапило під «обстріл» на Великдень, 16 квітня.

«Є руйнування: снаряд пробив дах житлового будинку та пошкодив стіни та меблі у двох кімнатах», – розповів губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, людей усередині не було, вони нібито «у велике свято були на цвинтарі».

«Оперативні та аварійні служби на місці, триває подомовий обхід території», – додав Гладков.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну влада прикордонних регіонів Росії, у тому числі Бєлгородської області, регулярно повідомляє про обстріли населених пунктів, руйнування і жертви. Російське керівництво приписує ці обстріли ЗСУ, українська сторона їх не коментує.

Російські війська, розташовані у прикордонних регіонах, обстрілюють територію України, зокрема з Бєлгородської області.