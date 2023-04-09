Росія: влада Бєлгородської області заявляє про «обстріл» села Вознесенівка

Село Вознесенівка Шебекинського міського округу РФ нібито потрапило під «обстріл» у неділю, 9 квітня, зазначив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Як написав він у телеграмі, жертв на постраждалих у результаті «обстрілу» немає.

За словами Гладкова, «снаряди пошкодили два приватні домоволодіння та господарські будівлі. Також є руйнування на території сільськогосподарського підприємства – пошкоджено дах та стіни складського приміщення».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну влада прикордонних регіонів Росії, у тому числі Бєлгородської області, регулярно повідомляє про обстріли населених пунктів, руйнування і жертви. Російське керівництво приписує ці обстріли ЗСУ, українська сторона їх не коментує.

Російські війська, розташовані у прикордонних регіонах, обстрілюють територію України, зокрема з Бєлгородської області.