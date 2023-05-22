Росія: ЗМІ заявили про удари по будівлях ФСБ і МВС у Бєлгороді

У російському Бєлгороді пізно ввечері 22 травня були атаковані будівлі ФСБ і МВС, повідомило російське видання Sota, а також низка провладних телеграм-каналів. Водночас місцева влада про це не інформує.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков ввечері заявив про атаки безпілотників у Грайвороні і Борисівці, постраждалих, за його словами, немає.

Sota у телеграмі оприлюднила відео і фото ймовірних ударів.

Видання зауважує, що запроваджений в області режим контртерористичної операції передбачає «тотальну цензуру» з посиланнями лише на офіційні джерела.

Цей режим запровадили після того, як раніше сьогодні Гладков стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що сьогодні в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».