Росія позиціонуватиме себе як «жертву війни» через події в Бєлгородській області – британська розвідка

Росія намагатиметься використати останні події в Бєлгородській області, щоб позиціонувати себе як «жертву війни». Про це у своєму черговому огляді пише британська військова розвідка.

Експерти вказують, що з 19 до 22 травня російські силові структури, ймовірно, вступили в протистояння з партизанами щонайменше в трьох місцях у Бєлгородській області. Особи цих людей досі точно не ідентифіковані, але російські антирежимні групи взяли на себе відповідальність за ці події.

«Найсерйозніший інцидент трапився в районі міста Грайворон. Окрім перестрілок зі стрілецької зброї, в районі інцидентів зросло число обстрілів із безпілотників і непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і надіслала до цього району додаткові сили безпеки», – констатують британські дослідники.

Вони нагадали і про інші безпекові загрози, що виникли для Росії в прикордонних областях – ідеться про втрати бойових літаків, напади з використанням саморобних вибухових пристроїв на залізниці, тепер і прямі партизанські дії.

«Росія майже напевне використовуватиме ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою у війні», – вважають у розвідці Великої Британії.

Губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу, «які, спасибі їм велике, тимчасово залишили свої будинки, повертатися поки не варто». Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, додавши, що «триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами».

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков удень 22 травня стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що сьогодні в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».