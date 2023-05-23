Атака на ФСБ в Бєлгороді. Де закріпилися російські «добровольці» і куди підуть далі

Атака на ФСБ в Бєлгороді. Де закріпилися російські «добровольці» у Бєлгородській області Росії?

В російському Бєлгороді атакували будівлі ФСБ та МВС. Місцева влада каже, впав безпілотник.

Водночас українське ГУР повідомляє, на ядерному об'єкту і Бєлгороді почалася евакуація. А «Легіон свободи Росії» каже, що залишається в сусідніх з Україною російських селах.

Яка їхня мета? Та чи означає це, що контрнаступ почався?

Про це і не тільки у програмі Свобода.Ранок:

Окупаційна російська влада: «виборча кампанія розпочалася»

У вересні Росія планує провести незаконні вибори на окупованих територіях. Тим часом на Запоріжжі вже проводять так зване попереднє електроне голосування. А серед кандидатів є навіть – екс-міністр освіти Дмитро Табачник.

Тож для чого Росії ці так звані «вибори» на окупованому Півдні України? Говоримо з міським головою Мелітополя.

Окремі вагони для жінок? Петиція і чому такі пристрасті?

В Україні з'явилася петиція про окремі вагони для жінок і чоловіків у поїздах. Все через відчуття небезпеки в нічних потягах з невідомими попутниками. В соцмережах тим часом – гострі дискусії. Хтось бачить тут дискримінацію чоловіків, а хтось пропонує замість окремих вагонів для жінок – окремі вагони для людей з дітьми.

То чи можливо запровадити в українських потягах роздільні вагони і чи допоможе це убезпечити жінок від домагань і насилля?