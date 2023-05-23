Від «знищення майна» до «теракту» – у Росії порушили справу через події в Бєлгородській області

Слідчий комітет Росії після подій, що сталися 22 травня в Бєлгородській області, порушив кримінальну справу за шістьма статтями, повідомляє телеграм-канал відомства.

За версією слідства, «представники українських збройних формувань» напали на Грайворонський район Бєлгородської області. Житлові та адміністративні будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури «зазнали мінометного та артилерійського обстрілів».

«Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали кілька цивільних», – ідеться в повідомленні.

Кримінальні справи порушені за статтями про:

Теракт (ст. 205);

Посягання життя співробітників правоохоронних органів (ст. 317);

Замах на вбивство (ст. 105);

Умисне знищення та пошкодження майна (ст. 167);

Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння зброї (ст. 222);

Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин (ст. 222.1).

Губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу, «які, спасибі їм велике, тимчасово залишили свої будинки, повертатися поки не варто». Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, додавши, що «триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами».

В’ячеслав Гладков удень 22 травня стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що сьогодні в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».