Бєлгородська область: РДК заперечив дані Міноборони Росії про втрати

«Російський добровольчий корпус» (РДК), який разом з іншим формуванням російських громадян, що воює на боці ЗСУ – легіоном «Свобода Росії» – взяв на себе відповідальність за операцію в Бєлгородській області Росії, заперечив дані Міноборони РФ про свої втрати.

РДК стверджує, що «втрат немає», а на тілах, показаних у мережі – інший камуфляж, аніж той, який носять члени корпусу – «піксель», а не «мультикам».

Як повідомила російська служба Радіо Свобода, Міноборони Росії заявило 23 травня, що в ході операції проти збройних загонів у Бєлгородській області було вбито понад 70 їхніх бійців і знищено значну кількість бойової техніки і транспортних засобів. У російських телеграм-каналах були поширені відео, на яких зображені тіла вбитих людей у камуфляжній формі.

Підтвердити чи спростувати з незалежних джерел заяви Міноборони РФ і твердження РДК редакція наразі не може.

Американське видання The New York Times звертає увагу на заяву російського військового відомства про те, що учасників рейду вдалося витіснити назад в Україну з території Росії. Однак, як пише видання, група, яка взяла на себе відповідальність за вторгнення на територію Бєлгородської області Росії, заявляє про продовження атаки.

23 травня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії скасували режим контртерористичної операції, запроваджений за день до цього.

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня заявив, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський заявив у ефірі Радіо Свобода, що «близько десятка населених пунктів звільнено від путінського режиму».

«Де є можливості та рішення окопатися, там будуть окопуватись. Якщо буде рішення відступати, якщо справді вони (Росія – ред.) стягнуть якісь незліченні війська, значить, відступатимемо. Тут є «план А», «план Б», «план С». Все залежить від бойової обстановки, але вона змінюється практично щогодини», – розповів він.