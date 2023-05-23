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Донбас

Паніка в Бєлгородській області РФ: РДК та «Свобода Росії» окопуються?

На прикордонних з Україною територіях Бєлгородської області Росії триває військова операція «Російського добровольчого корпусу» та «Легіону Свобода Росії» – російські телеграм-канали повідомляють, що їм вдалося окопатися на території Грайворонського району.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Увечері 22 травня, після десятка годин після прориву російського кордону, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про початок контртерористичної операції «у зв'язку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи».

За його словами, було відселено мешканців Грайворона, Новобудівки, Горьковського, Безіменого, Мокрої Орлівки, Глотового, Гори Поділ, Замостя, Сподарюшеного – судячи з відео очевидців, люди бігли в паніці від наступу російських опозиціонерів.

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В обід 23 травня на події у Бєлгородській області нарешті відреагували у Кремлі – спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це «викликає глибоке занепокоєння».

За його словами, війна Росії проти України продовжуватиметься, щоб уникнути в майбутньому подібних проникнень. А після цього російські телеграм-канали повідомили про штурм РДК селища Богун-Городок, що розташоване лише за 30 кілометрів від Бєлгорода.

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Джерела видання РБК-Україна в українській розвідці повідомили, що через бої під Бєлгородом Росія перекидає туди підрозділи з фронту в Україні – зокрема, 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії з Макіївки та Площанки Луганської області.

Головні питання випуску:

Як нечисленним загонам РДК та «Свободи Росії» вдалося закріпитися на території РФ?

Чи є сили російські опозиціонери взяти Бєлгород?

І як перекидання військ з України під Бєлгород допоможе ЗСУ у контрнаступі?

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