Жителі Грайворона і 8 сіл «фактично відселені», «зачистка триває» – губернатор Бєлгородської області

Російська влада досі не контролює частину території Грайворонського міського округу, визнав губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков.

«22.05.23 у Бєлгородській області оголошено режим КТО (російська абревіатура на позначення «контртерористичної операції» – ред.) у звʼязку із заходом на нашу територію диверсійно-розвідувальної групи. Зачищення території від наслідків триває. Фактично відселені жителі Грайворона, Новостроївки, Горьковського, Безимено, Мокрої Орлівки, Глотова, Гори-Поділ, Замостя, Сподарюшена», – повідомив очільник області опівдні 23 травня.

Губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу, «які, спасибі їм велике, тимчасово залишили свої будинки, повертатися поки не варто». Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, додавши, що «триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами».

В’ячеслав Гладков удень 22 травня стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».