У Кремлі відчувають «глибоку стурбованість» через події в Грайвороні – речник Путіна

Події в Грайворонському міському окрузі Бєлгородської області «викликають глибоку стурбованість», заявив у спілкуванні з журналістами 23 травня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля тривають, триває і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати таких проникнень», – цитує Пєскова інформаційна агенція «Інтерфакс».

Станом на 12:00 23 травня російська влада і далі не контролює частину Грайворонського міського округу в Бєлгородській області. Це визнав губернатор регіону Вʼячеслав Гладков, який повідомив, що «зачистка території триває», «фактично відселені жителі Грайворона» і восьми сіл Грайворонського округу.

Зранку очільник області заявив, що жителям Грайворонського округу, «які, спасибі їм велике, тимчасово залишили свої будинки, повертатися поки не варто».

Грайворон – невелике місто, населення якого становить понад 6 тисяч людей. Воно є центром міського округу (до 2018 року – району), в якому живуть майже 27 тисяч людей.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».