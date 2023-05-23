У День морської піхоти Зеленський присвоїв звання Героя України полковникам Андрієнку та Паласу

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу, повідомляє Офіс президента.



«За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові Глава держави присвоїв звання Героя України та вручив ордени «Золота Зірка» полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу», – йдеться у повідомленні.



Під час візиту на передові позиції українських військових у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка на Донеччині Володимир Зеленський також нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького за особисту мужність і самовіддані дії в захисті України.

«Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти», – заявив президент.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідав українські позиції на Донеччині і привітав військових із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

23 травня в Україні відзначають професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.