Зеленський зустрівся з військовими на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський відвідав фронт і привітав військових із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Разом з президентом Володимиром Зеленським сьогодні на фронті. Ми тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Справжні герої. Незламні. Слава морпіхам, слава Україні», – написав він у телеграмі.



На сайті Офісу президента опубліковані фото робочої поїздки президента України на Донеччину.

Зеленський регулярно відвідує позиції українських військових, зокрема у березні він зустрівся з військовими на Бахмутському напрямку.