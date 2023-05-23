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Зеленський зустрівся з військовими на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину, 18 квітня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський відвідав фронт і привітав військових із Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Разом з президентом Володимиром Зеленським сьогодні на фронті. Ми тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Справжні герої. Незламні. Слава морпіхам, слава Україні», – написав він у телеграмі.


На сайті Офісу президента опубліковані фото робочої поїздки президента України на Донеччину.

Зеленський регулярно відвідує позиції українських військових, зокрема у березні він зустрівся з військовими на Бахмутському напрямку.

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