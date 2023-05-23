Зеленський і Залужний привітали військових з Днем морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», – йдеться у повідомленні Зеленського, опублікованого в фейсбуці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських військових з Днем морської піхоти України.

«Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі. «Вірні завжди!» З Днем морської піхоти України», – написав він у фейсбуці.

23 травня в Україні відзначають професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.