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Зеленський і Залужний привітали військових з Днем морської піхоти

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції ЗСУ в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка на Донеччині, 23 травня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем морської піхоти ВМС ЗСУ.

«Наші захисники. Фронтова ділянка. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів із їхнім Днем морської піхоти ВМС ЗСУ. Слава кожному і кожній, хто захищає Україну!», – йдеться у повідомленні Зеленського, опублікованого в фейсбуці.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських військових з Днем морської піхоти України.

«Дякую українським морпіхам за професійність, стійкість та витривалість. Ви мужньо бороните нашу державу від російських окупантів, виконуючи найскладніші завдання на землі, на морі та у повітрі. «Вірні завжди!» З Днем морської піхоти України», – написав він у фейсбуці.

23 травня в Україні відзначають професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

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