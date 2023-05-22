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Культура

«Перемога очевидна!» – співачка Джамала про звільнення Криму

Зображення до альбому Qirim співачки Джамали

Її запрошують на зустріч президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Вона дає інтерв'ю світовим медіа та збирає мільйони доларів для України. В інтерв'ю Радіо Свобода в ефірі проєкту «Свобода.Ранок» співачка не стримуючи сліз розповіла про свій новий альбом та його світову прем'єру в Ліверпулі, а також про те, що думає про можливість звільнення Криму найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський і співачка Джамала. Київ, 29 листопада 2022 року
Президент України Володимир Зеленський і співачка Джамала. Київ, 29 листопада 2022 року
Співачка Джамала зі своїм чоловіком і подружжям Байденів
Співачка Джамала зі своїм чоловіком і подружжям Байденів

Сусанна Джамаладінова – відома як співачка Джамала. Авторка пісень, володарка нагороди «За визначне лідерство артиста» від Атлантичної ради США, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2016». Такий список регалій не має відлякувати великою кількістю літер. Адже Джамала роками говорить про свій рідний Крим, останній рік буквально усьому світу розповідає про велику війну в Україні. Джамала не просто вірить, а втілює життя культурну дипломатію.

Альбом Qirim

Презентація в Києві разом з Національним симфонічним оркестром відбулася на сцені Національної опери України. Світова прем’єра відбулася у Ліверпулі.

Виступати на 15-тисячну аудиторію в Ліверпулі було дуже відповідально

«Те, що відбулася прем’єра у Ліверпулі з Філармонією ВВС – це величезна подія для нас і нашої музики. Мені здається, що це взагалі вперше в історії «Євробачення», пісенного конкурсу, що під час конкурсу відбувалася прем’єра не просто пісні. Бо конкурс «Євробачення» – це конкурс однієї пісні. А тут відбулася реально світова прем’єра, прем’єра цілого альбому для аудиторії, яка не знає кримськотатарської мови. Та що там! Не знає, напевне, здебільшого і нашої української історії. І тому виступати на 15-тисячну аудиторію в Ліверпулі було дуже відповідально», – зазначає Джамала.

Зображення до альбому Qirim співачки Джамали
Зображення до альбому Qirim співачки Джамали

До роботи над Qirim долучилося понад 80 музикантів, а сам проєкт формувався десятиліттями, та на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доля платівки перебувала ніби в невагомості. Альбом, який уже довели до етапу зведення, залишився під обстрілами у Київській області. І міг ніколи не побачити світ.

Мені хотілося бути максимально відвертою зі своїм слухачем. Цей альбом вже сам переживав війну

«Це дійсно подія, яка, мені здається, багато важить для взагалі української музики. Бо це вперше в історії, коли ми розказуємо про наш український Крим через пісні. У концепті альбому «Крим» є те, що кожна після унікальна і вперше або незнана, або забута, або розкрита історія з різних містечок Криму – від Ялти, Севастополя, Сімферополя, Алушти».

У піснях не тільки про волю і страждання. Вони про різне, каже Джамала. Не лише про історію але й про сьогодення. Остання композиція в альбомі – містить постріли з Бучі, є і сирени. «Мені хотілося бути максимально відвертою зі своїм слухачем. Цей альбом вже сам переживав війну», – ділиться співачка.

Зображення до альбому Qirim співачки Джамали
Зображення до альбому Qirim співачки Джамали

«Євробачення» не просто розважальний конкурс

Джамалі вдруге вдалося привернути увагу до Криму і України на, здавалося, розважальному конкурсі. Люди реагували, співчували та плакали.

Це зараз абсолютно унікальний майданчик, на якому можна доносити меседжі

«І я дуже щаслива, що люди, знову, не знаючи і мови, плакали, підходили, питали, цікавилися, багато було інтерв’ю перед цим, після, звичайно. Взагалі пісня «1944» посіла третє місце за всю історію пісенного конкурсу. А якщо рахувати передостанню, то там можна сказати, що вона перша за 50 років в історії музичного конкурсу! І це вже щось означає. Тобто якщо ми кажемо, що людям не цікавий якийсь біль, або вони не відчувають, не можуть вже відчувати чи щось таке, знаєте, на кшталт якогось шуму, що начебто конкурс «Євробачення» тільки про веселощі. Ні! Насправді, мені здається, це зараз абсолютно унікальний майданчик, на якому можна доносити меседжі, якщо вони абсолютно відкриті, як рана. І люди це чують, люди це розуміють».

Представниця України Джамала виконує пісню «1944» під час генеральної репетиції пісенного конкурсу «Євробачення 2016», на якому вона здобула перемогу. Стокгольм, Швеція, 13 травня 2016 року
Представниця України Джамала виконує пісню «1944» під час генеральної репетиції пісенного конкурсу «Євробачення 2016», на якому вона здобула перемогу. Стокгольм, Швеція, 13 травня 2016 року

У Криму блокують альбом Qirim

В Криму радіють появі такого альбому. Однак цю музику там блокують. Незважаючи на це та велику війну, співачка налаштована оптимістично. Хоча і зі сльозами на очах але говорить, що «перемога очевидна».

«Мені дуже хочеться, щоб ми хотіли Криму, хотіли його всім серцем, бо це наше. І не просто тому, що там нам було добре влітку, а тому, що це наша історія. Тому що там люди, там все. Я бачу, як радіють через цю музику. Хоча її блокують активно. Альбом «Крим» блокують в Криму. І люди бояться виставляти, звичайно, цю музику. Я це розумію. Бо кожен раз це ризик. Я не знаю. Може, я така остання мрійниця у цьому світі. Але я думаю, що коли ти віриш у справжнє і ти нічого чужого не просиш, ти просиш своє, ти говориш про своє... Перемога очевидна»!

Зображення до альбому Qirim співачки Джамали
Зображення до альбому Qirim співачки Джамали

Гастролі та збір грошей на ЗСУ в США

Культурна дипломатія триває і Джамала буде далі працювати над наближенням перемоги України. Далі – тур у США. «Будемо збирати гроші для наших ЗСУ і будемо перемагати врешті-решт», – запевняє співачка.

«Далі хочеться, звичайно, щоб поїхати з цим альбомом, якомога більше розказати про нас. І, звичайно, американський тур. Американський тур вже починається 30 травня. Вже скоро. І тому всі, хто чують мене в містечках Америки, дивіться на моїх сторінках. Я не пам’ятаю зараз усіх міст. Але обов’язково подивіться. Я чекаю вас на концертах. Будемо слухати, будемо збирати гроші для наших ЗСУ і будемо перемагати врешті-решт!»

Qirim – збірка старовинних пісень свого народу. Кожна з 14 композицій віднайдена сонграйтеркою в певному місті чи селищі рідного півострова: від Керчі до Ак’яру, від Ялти до Джанкою. Об’єднавши їх у платівці, артистка представляє слухачеві багатошаровий всесвіт Qirim.

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    Катерина Некреча

    Ведуча проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок». Раніше в.о. керівника проєкту Радіо Крим.Реалії, теле- і радіоведуча, автор спеціальних проєктів.

    Закінчила Київський міжнародний університет, бакалавр журналістики. Не секрет, що головне в моїй професії – це практика, тобто робота в ЗМІ.

    Почала працювати в проєкті «Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода) навесні 2015 року.

    До цього працювала журналістом на українському телебаченні («Шустер LIVE», «Говорить Україна»). У 2014 році наблизилася до Криму, співпрацюючи з телеканалом-переселенцем з півострова «Чорноморська ТРК».

    Не уявляю себе поза професією. Своєю роботою без перебільшення живу. 

    Пишаюся, що є частиною такого важливого проєкту. Рада, що в дуже складний час можу працювати в медіа, де журналістські стандарти – не теорія, а досить успішна практика.

    Головний пріоритет для мене – аудиторія. Наші слухачі, читачі, глядачі мають право знати, що відбувається насправді.

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