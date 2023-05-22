ПА НАТО визнала геноцидом злочини РФ проти України. Зеленський каже: «Речі названі своїми іменами»

Парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини Росії проти України та підтримала створення міжнародного спецтрибуналу для суду над президентом РФ Володимиром Путіним.

«Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ – рашизмом. Одностайно. На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки. Крім того, ПА НАТО закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО», – повідомив у фейсбуці голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відзначив важливість ухвалення декларації від Парламентської асамблеї НАТО.

«Речі названі своїми іменами – чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для інших міжнародних організацій», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що кожного тижня «додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі».

«Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було саме таким, яке спрацює. Подивимось, але, тим не менш, ми працюємо над цим»,– сказав президент.

19 січня 2023 року Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу, який судитиме політичне керівництво Росії на чолі з Володимиром Путіним за військову агресію проти України. У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової через підозру у скоєнні воєнних злочинів: насильницьких депортаціях і переміщенні населення, зокрема дітей, із захоплених територій України. Міжнародне право може розцінювати це як геноцид.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду і не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.