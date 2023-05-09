«Наше правосуддя має бути швидшим, ніж їхній відчай» – Зеленський на саміті щодо спецтрибуналу

Саміт Коаліції щодо пошуку опцій створення трибуналу щодо злочину агресії проти України відбувся 9 травня в онлайн-форматі. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи дату проведення події, зазначив, що після перемоги над нацизмом Європа отримала шанс на сталий мир.

«У чому полягав той шанс? Не лише у відмові країн від агресій, не лише у політичних інструментах, які об’єднували Європу – колись держави, що ворогували, – щоб не допустити будь-яких нових кроків щодо агресій, будь-яких нових агресій, а й у покаранні. У покаранні за агресію, яка принесла найбільшу катастрофу ХХ століття», – заявив він.

За словами президента, хоча лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер наклав на себе руки і не постав перед судом, його спільники були покарані юридично. На думку Зеленського, саме це стало «міцною опорою миру».

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Проводячи паралель із цими подіями, голова держави знову закликав притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії проти України:

«І наше правосуддя має бути швидшим, ніж їхній відчай у їхніх бункерах, який уже очевидно є. Наше правосуддя має довести міжнародну єдність у справедливості, як це було й у Нюрнберзі. На жаль, у Міжнародного кримінального суду, чию діяльність ми повністю підтримуємо, немає юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому потрібен трибунал, щоб доповнити глобальну юридичну систему».

Він додав, що спільна група, яка працює над створенням такого трибуналу, вже налічує 37 держав, і висловив думку, що ця цифра зростатиме.

«Вже цього літа почне роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину російської агресії – почне свою роботу в Гаазі. Це буде практичний крок у напрацюванні матеріалів для трибуналу. Тож ми рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком», – анонсував він.

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Згідно із текстом заяви, який оприлюднив Офіс президента, учасники коаліцію наголошують на важливості досягнення справедливості, як це передбачено в Бучанській декларації про відповідальність за найтяжчі злочини проти міжнародного права в Україні.

«Ми підтверджуємо, що особи, відповідальні за скоєння злочину агресії проти України, не повинні залишитися безкарними, і закликаємо міжнародну спільноту розглянути відповідні дії, зокрема шляхом створення належного механізму правосуддя для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії, який викликає стурбованість міжнародної спільноти загалом. Тому ми підтримуємо створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності за злочин агресії проти України», – йдеться в заяві.

Як повідомляє МЗС, до саміту лідерів держав та урядів Коаліції, відомих як Core Group, зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, долучилися представники всіх 37 держав.