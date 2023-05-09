«У цей день хочу нагадати росіянам, що вони є фашистами»: у Празі влаштували перфоманс до 9 травня

9 травня перед посольством РФ у Празі чеська активістка ініціативи «hlas.Ukrajiny» Юліє Левкова влаштувала перфоманс: одягнула кокошник із літерою Z та під звуки повітряної тривоги плавала у жовто-синьому басейні із червоною фарбою, яка символізувала кров українців. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Геноцид і фашизм – це те, що ми бачимо і відчуваємо з боку Росії. Увесь костюм несе символіку – я персонаж рашист, термін, який виник від поєднання фашизму та Росії. На мені кокошник, який є їхньою культурою, із буквою Z, яку використовують під час війни», – розповіла активістка.

На акцію не запрошували українців, оскільки, за словами організаторки, перфоманс міг ретравматизувати біженців через червону фарбу, звуки повітряної тривоги та знак Z.

«Навіть фотографії є сильними тригерами для української спільноти тут. Тому хотіли зробити це таким чином, щоб це побачили ті люди, кому це потрібно бачити – працівники посольства РФ, а також медіа», – каже Юліє Левкова.

Сама дівчина народилася в часи Радянського Союзу в Молдові, але дитиною переїхала у Чехію. Зазначає, що як тоді відчувала небезпеку від Радянського Союзу, так і сьогодні – від РФ, навіть перебуваючи у Чехії.

«Коли я була маленькою, чутливо реагувала на наративи, які зараз використовує сучасна Росія. Знаю, що історію минулого не вивчили, і відчуваю, що маю протистояти цьому. Для мене Сталін на рівні із Гітлером – обидва винні у злочинах під час Другої світової війну. Але Сталін не був покараний, а РФ, навпаки, святкує, ніби звільнила Європу від нацизму – і в цьому я бачу проблему», – каже Левкова.

Тому для перфомансу і обрала 9 травня – день, коли у Європі згадують про єдність, а в РФ – про перемогу.

«У цей день хочу нагадати росіянам, що вони є фашистами, від яких потрібно звільнити Європу», – каже Юліє Левкова.

Читайте також: «Покінчити з рашизмом»: активісти у Празі звернулися до 18 посольств ЄС та США

Напередодні в Празі українські активісти вийшли на ходу до 18 посольств ЄС та США з вимогою допомогти Україні перемогти та не затягувати війну.