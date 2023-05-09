У прикордонному з РФ естонському місті розмістили банер «Путін – воєнний злочинець» 

На стіні замку в естонському місті Нарва, розташованому на кордоні з Росією, 9 травня вивісили банер із зображенням російського президента Володимира Путіна та написом англійською мовою «Путін – воєнний злочинець». Банер добре видно жителям російського Івангорода, який розташований на іншому березі річки.

Фотографію банера опублікував у соцмережах розташований у замку музей Narva Muuseum.

Повідомляється, на мосту, який сполучає естонський та російський береги річки, вранці у вівторок пройшла зустріч російської та естонської делегацій. Керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві розповів виданню Delfi, що російські представники звернулися до естонських прикордонників із проханням зняти плакат із Путіним.

«Представники Департаменту поліції та прикордонної охорони заявили, що такий плакат не заборонений у нашій країні, ми засновуємо свою роботу на естонських законах, і російські чиновники не мають підстав вимагати зняття плакату», – сказав Пюві.

У Нарві та загалом північному сході Естонії живе велика російськомовна громада. Торік, після російського вторгнення в Україну, за рішенням влади у місті демонтували кілька пам’яток радянських часів, присвячених Другій світовій війні. Меморіали, які влада не вважає пропагандистськими, залишилися. Туди сьогодні приносили квіти, порушень не було.

В Естонії, як і в більшості країн ЄС, 9 травня відзначають День Європи. Цей день святкують сьогодні і в Україні.