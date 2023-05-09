«Народ України захищає цінності, які є основою ЄС» – Зеленський у День Європи

Президент України Володимир Зеленський назвав Київ «ідеальним місцем», щоб святкувати День Європи. Про це глава української держави заявив 9 травня на зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського союзу», – сказав Зеленський.

Таку ж думку раніше висловила і сама голова Єврокомісії.

«Добре повернутися в Київ. Де цінності, які ми бережемо, захищаються щодня. Тому це таке доречне місце для святкування Дня Європи», – написала фон дер Ляєн у твітері вранці 9 травня.

9 травня 2023 року, згідно з указом президента, в Україні вперше відзначатимуть День Європи. У своєму зверненні 8 травня президент Володимир Зеленський також заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.