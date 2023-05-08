«Давно назрілий крок»: голова УІНП про святкування Дня Європи 9 травня

По змісту відзначення Дня Європи 9 травня відповідає його значенню для українців із 2015 року – про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«І по змісту це буде те, що ми з 2015 року і так відзначаємо. Тобто ми вшановуємо всіх жертв війни, ми розповідаємо про внесок всіх народів і всіх учасників антигітлерівської коаліції і шануємо перемогу над нацизмом як ганебним явищем в історії людства. Відповідно, 9 травня буде Днем Європи», – сказав Дробович.

Він вказав на те, що День Європи вже є в українському календарі, проте українці його не відзначають.

Голова Інституту загалом привітав цю ініцативу президента Володимира Зеленського разом із пропозицією відзначати День пам’яті і перемоги над нацизмом 8 травня замість Дня пам’яті й примирення.

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«Справа в тому, що, на думку Інституту національної пам’яті, це логічний і давно назрілий крок. Тому що вже майже вісім років ми послідовно відстоюємо цю позицію. І ми тішимося, що і уряд, і Офіс президента сприймають цю позицію та поступово наближають українське суспільство на офіційному рівні, принаймні, до європейських практик вшанування нашого внеску у перемогу в Другій світовій війні», – заявив він.

Він висловив думку, що подібні зміни неможливо було запровадити раніше через панування міфу про те, що «тільки радянський народ є переможцем»:

«По-друге, ілюзія дружби з Росією і гуманітарний вплив Росії на Україну був доволі сильним. Лише після повномасштабного вторгнення, після початку війни у 2014 році, тимчасової анексії, тимчасової окупації Криму і частини Донбасу українці зрозуміли, що Росія з себе представляє, і почався відхід від усіх цих наративів. А починаючи з 2022 року вже ніяких ілюзій у цілого світу».

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У зверненні 8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Крім того, Зеленський повідомив, що 9 травня вже від завтра в Україні відзначатимуть День Європи, відповідний указ він підписав 8 травня.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.