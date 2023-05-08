Заборона на російські прапори в Берліні 9 травня все ж діятиме – суд

Вищий адміністративний суд земель Берлін та Бранденбург у Німеччині заборонив демонструвати російські та радянські прапори та символіку, у тому числі георгіївські стрічки, під час пам’ятних заходів 8 та 9 травня, передає російська служба Радіо Свобода.

Рішення не може бути оскаржене. Українські прапори та українська маршева музика дозволені.

Спочатку берлінська поліція заборонила і російські, і українські прапори під час пам’ятних заходів на території меморіалів у районі Тіргартен, у Трепт-парку та в парку Шенхольцер Хайде. Українська громадська організація Vitsche успішно оскаржила це рішення в адміністративному суді. 5 травня суд дозволив демонструвати українські прапори на території трьох берлінських меморіалів, заснованих на згадку про полеглих солдатів Червоної Армії. Поліція відмовилася від апеляції до вищої інстанції.

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У суботу ввечері адміністративний суд у Берліні за терміновим позовом дозволив демонструвати також російські прапори перед меморіалом у районі Тіргартен. Однак поліція оскаржила це рішення у Вищому адміністративному суді.

Суд визнав вірним прогноз поліції, що російська символіка через повномасштабну війну в Україні, яка триває, може використовуватися для закликів до насильства.

«Адже в актуальному контексті ці символи могли б бути сприйняті як прояв симпатії до ведення війни», – йдеться у пресрелізі суду.

Посилення прицільних обстрілів українських міст та цивільного населення ведуть до подальшого загострення конфлікту, тому розділити день пам’яті жертв Другої світової війни та відновлення військових дій в Україні неможливо, наголошує суд. Українські прапори не були предметом розгляду цього позову.

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Заходи 8 травня пройшли в Берліні мирно та без ексцесів. Поліція заявила, що день пам’яті пройшов «без особливих перешкод». Найбільше відвідувачів було на території меморіалу у Трептов-парку. Понад півтори тисячі поліцейських брали участь у підтримці порядку.

9 травня очікується більше відвідувачів на території усіх трьох берлінських меморіалів.