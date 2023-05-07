Берлінський суд зняв заборону на російські прапори на акції 9 травня

Адміністративний суд Берліна дозволив демонструвати російські прапори та символіку 9 травня під час акції перед меморіалом радянським воїнам у Тіргартені, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на свого кореспондента у Німеччині.

Попередня заборона поліції стосувалася як російських, так і українських прапорів біля радянських меморіалів 8 та 9 травня. У п’ятницю суд скасував заборону для української символіки. Поліція не стала оскаржувати рішення.

У суботу той же суд у терміновому порядку ухвалив рішення про скасування заборони і для російських прапорів та символіки, проте у застосуванні лише до одного меморіалу – в районі Тіргартен на території колишнього Західного Берліна.

Поліція оскаржила це рішення в суді вищої інстанції, аргументуючи побоюванням щодо відкритих конфліктів між представниками української та російської діаспор у Берліні. В апеляції йдеться про бажання «забезпечити гідне поминання солдатів колишньої радянської армії», передає rbb.

Рішення Вищого адміністративного суду очікується у неділю.