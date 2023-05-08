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У Києві посилено заходи безпеки – МВС

Плакат із написом: «9 травня – зміна окупації нацистської на радянську», Київ, 9 травня 2019 року

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 8 та 9 травня правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці Києва, а також столичні парки та сквери.

«Гарантування публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні правоохоронці будуть стежити за правопорядком поблизу кладовищ. Співробітники поліції вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття», – йдеться в повідомленні на сайті МВС.

Також поліцейські нагадують, що в Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00.

Минулої ночі столиця зазнала атаки дронами з боку військ РФ, є руйнування і п’ятеро поранених людей.

Раніше одеські правоохоронці повідомили, що сьогодні-завтра у місті заборонені масові заходи і посилено варту.

Днями українська розвідка попередила про ймовірність російських провокацій з нагоди 9 травня, яке наближається.

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