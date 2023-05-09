Зеленський назвав «абсолютно неприйнятними» обмеження на експорт українського зерна до ЄС

Президент України Володимир Зеленський 9 травн розкритикував «протекціоністські заходи» сусідніх країн, які обмежують імпорт українського зерна, назвавши їх «абсолютно неприйнятними».

«На жаль, ми зіткнулися з проблемами там, де ми мали й надалі бачити сильні ознаки солідарності, пропорційні загрозам, які існують сьогодні – жорсткі і навіть брутальні, як на воєнний час, протекціоністські заходи з боку наших сусідів. Будь-які обмеження нашого експорту зараз є абсолютно неприйнятними, тому що вони не зміцнюють усіх нас у Європі, а зміцнюють можливості агресора», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн назвала тему зерна «складною ситуацією» та пообіцяла створити спільну «координаційну платформу», щоб експорт зерна «знову повноцінно функціонував».

«Безпосереднім пріоритетом зараз є те, щоб транзит зерна проходив безперебійно та з мінімальними витратами за межі України до Європейського союзу», – сказала вона.

Минулого тижня ЄС схвалив тимчасовий захід, який забороняє експорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини після того, як ці країни висловили занепокоєння щодо того, що місцеві фермери постраждали внаслідок масштабних постачань з України.

Раніше у квітні Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.