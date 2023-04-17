Словаччина оголосила про призупинення імпорту зерна з України

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що Братислава тимчасово зупиняє імпорт зерна та іншої агропродукції з України.

«Словаччина тимчасово припинить імпорт зернових та інших обраних продуктів з України. Сьогодні робоча група буде збиратися на цю тему. Результати будуть опубліковані», – написав він у фейсбуці.



Польща вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня. Також про подібне рішення оголосила Угорщина.

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Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить існуючим двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми.

Напередодні міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі щодо експорту української агропродукції. За його словами, вони мають розпочатися 17 квітня у Варшаві. Крім цього, відбудуться переговори з представниками Румунії та Словаччини.



У Єврокомісії 16 квітня завили, що односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів Європейського союзу є неприйнятними.