Міністр агрополітики обговорить експорт зерна з колегами з Польщі, Румунії та Словаччини

Очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі, Румунії та Словаччини щодо експорту української агропродукції.

За його словами в ефірі телемарафону 16 квітня, переговори з Польщею hjpпочнуться вже в понеділок. Перше, що він буде обговорювати, це поновлення транзиту через Польщу української агропродукції.

«Вони в принципі не зупинялися, і навіть сьогодні ми якісь речі очікували від них. Тому завтра (17 квітня – ред.) ми зустрічаємось з обіду у Варшаві і всіх будемо інформувати», – зазначив він.

Крім цього, відбудуться переговори з аграрними міністрами Румунії та Словаччини.

Варшава напередодні вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить існуючим двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми.

Також про аналогічне рішення щодо заборони імпорту українського зерна заявила Угорщина.