«Демпінгу не було»: заступник міністра агрополітики та продовольства про імпорт зерна

Після завершення домовленостей із Польщею у липні, перемовини щодо імпорту українського зерна продовжаться, повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич в ефірі « Свобода.Ранок ».

«У нас є домовленість до липня: імпорт з України саме в Польщу обмежити. Далі зважаючи на ситуацію і ринкову ситуацію у світі продовжуватимуться наші перемовини стосовно дозволу імпорту українського зерна в Польщу», – відзначив Маркіян Дмитрасевич.

Він пояснив, що це питання як економічне, так і політичне. А серед факторів ситуації з імпортом зернових, яка склалася, на його думку, такі: посухи, які вразили аграріїв минулого року в Європейському Союзі, розрахунок польських фермерів на вищу ринкову ціну, якої вони, не змогли отримати, а також вибори у Польщі, які відбудуться у жовтні.

Також він додав, що і поляки й інші сусідні з Україною країни хочуть отримати компенсації від Європейської комісії. За словами Дмитрасевича, цим країнам вже було оголошено про надання додаткових субсидій їхнім аграріям, для Польщі сума такої субсидії – приблизно 29 з половиною мільйонів євро.

«Ніякого демпінгу цін не було, оскільки ціну встановлюють не українські фермери, не польські фермери, а саме світова кон’юнктура цін на зернові та те, що впливало на неї. Нагадаю вам, з початку повномасштабного вторгнення Росії ціни різко зросли на зернові. Був стрибок більше, ніж на 20 відсотків. Із часом ця ситуація вирівнювалась, балансуючись, коригуючись на ситуацію, на врожаї у світі та, в тому числі на врожаї в Україні й на можливості нашого експорту», – пояснив заступник міністра аграрної політики та продовольства.

Президент України Володимир Зеленський і польський прем’єр-міністр Маріуш Моравецький обговорили ситуацію з українським зерном у Польщі під час візиту Зеленського до Варшави.

5 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів.

7 квітня стало відомо, що Україна та Польща домовилися розробити нові правила транзиту сільськогосподарської продукції.