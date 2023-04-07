Лавров проводить переговори в Туреччині щодо «зернової угоди»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проводить у п’ятницю в Туреччині переговори про продовження угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно через безпечний коридор у Чорному морі, передає агенція AFP.

Повідомляється, що Лавров, який прибув до Анкари в четвер, вже провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Пізніше у Лаврова заплановані ще переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

МЗС Росії повідомило, що Лавров, який востаннє відвідував Туреччину в червні, обговорить «зернову угоду», яку Кремль продовжив «як жест доброї волі ще на 60 днів».

Туреччина наполягає на продовженні на 120 днів відповідно до початкової угоди, яка була погоджена Анкарою та ООН у липні минулого року.

Україна є одним із найбільших виробників зерна у світі, і російське повномасштабне вторгнення заблокувало 20 мільйонів тонн зерна в портах доти, доки угода не була погоджена.

«Зрнова угода» дозволяє експортувати понад 25 мільйонів тонн зерна, але Москва хоче укласти ще угоду про експорт російських продуктів харчування та добрив, попри західні санкції.

Росія також підштовхує Туреччину та Сирію до нормалізації відносин після багатьох років напруженості через громадянську війну в Сирії, внаслідок якої з 2011 року загинуло 500 000 людей та мільйони стали біженцями. Анкара підтримувала повстанські групи, які борються за повалення президента Сирії Башара Асада. Асад для Москви, у свою чергу – союзник.