Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через невдоволення імпортом українського зерна

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку в середу на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни. Про це повідомляє агенція Reuters та «Польське радіо».

«Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства, бачачи, що основний постулат щодо фермерів Європейською комісією не буде виконано», – сказав Ковальчик у середу.

Він пояснив, що Єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного та неквотованого імпорту зернових з України ще на один рік, який діятиме до 5 червня 2024 року. «Цілком очевидно, що цей постулат, основна вимога фермерів, не буде виконана ЄС», сказав він.

Ковальчик обіймав посаду міністра з жовтня 2021 року.

Reuters зауважує, що велика кількість українського зерна, яка дешевша, ніж зерно, вироблене в ЄС, опинилася в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах і продажах у місцевих фермерів.

Голови урядів п’яти держав, включаючи Польщу, днями звернулися до Єврокомісії з вимогою вжити заходів щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України. Вони кажуть, що, можливо, знову доведеться запровадити тарифи, якщо приплив зерна та інших продуктів з України не можна буде зупинити іншими способами.