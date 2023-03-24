Як Grain from Ukraine впливає на продовольчу безпеку світу та підтримує економіку України

Як частина Чорноморської зернової ініціативи програма Grain from Ukraine («Зерно з України») полягає у прямих закупівлях розвинутими державами українського зерна та транспортуванні його до країн, яким загрожує голод. Увесь процес координує Всесвітня продовольча програма ООН.

Шосте за чотири місяці судно у межах гуманітарної місії Grain from Ukraine цими днями вирушає до Ємену з порту Чорноморськ, що на Одещині. Судно завантажене 30 тисячами тонн збіжжя. Донорами допомоги стали США, Франція, Іспанія.

Сім місяців із 13 повномасштабної російсько-української війни працює морський «зерновий коридор». З портів «Великої Одеси» («Одеса», «Чорноморськ» та «Південний») розмінованим фарватером у світ йдуть судна з українською агропромисловою й харчовою продукцією.

За даними Міністерства інфраструктури України, на потреби країн Азії, Європи та Африки за цей час з України доправили понад 25 мільйонів тонн пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, сої, гороху, ріпаку, жому.

Якщо вимірювати «у суднах», які зайшли, завантажились в українських портах, подолали інспекцію на Босфорі й дісталися портів призначення, то йдеться загалом про майже 840 суден.

Експорт морем відновився завдяки деокупації Зміїного

Відновлення експорту морем стало можливим завдяки звільненню Силами оборони України наприкінці червня острова Зміїний.

Внесок у деокупацію нарівні з іншим озброєнням зробили протикорабельні ракети Harpoon, надані Україні партнерами, зокрема Нідерландами. Факт навів міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен 14 березня в Одесі.

«Ланцюжок від «Гарпуна» до нагодованих людей в Африці та Азії», – так сказав про це Резніков. «Ми продемонстрували успіх на Зміїному, маючи артилерію 155 калібру, «Гарпуни» та «Нептуни», – зауважив він.

Міністр вважає, що коли після перемоги Україні необхідно буде відновлювати свободу судноплавства у Чорному морі, вкрай корисними будуть передані Великою Британією, а також обіцяні Нідерландами мінні тральщики – спеціалізованні кораблі-«мисливці за мінами».

«Перемога України потребуватиме наступного кроку – розбудови нової безпекової архітектури світу загалом і Європи зокрема. До того часу розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним», – зазначив Резніков.

«Зерновий коридор»: то активніше, то повільніше

Якби не штучні обмеження з боку РФ, відправлятися щодня могли би 45 суден із продовольством, а не два-три, як нині

Укладену 22 липня 2022 року в Стамбулі «зернову угоду» пролонговували двічі – в листопаді минулого року строком на 120 днів і 18 березня цього року. Хоча Україна зверталася до Туреччини та ООН стосовно подовження щонайменше на рік, лишилося, як і було, чотири місяці. Потім знову перегляд.

Якщо уважно подивитися угоду, каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков, йдеться про те, що щоразу її може бути подовжено «на 120 днів або більше». «Навіть якщо хтось захоче скоротити, не вийде», – звернув увагу він.

Сам «зерновий коридор» упродовж семи місяців функціонував то активніше, то повільніше.

Як показали два місяці 2023 року, понад сотню суден у Босфорі тижнями змушені очікувати інспекцій Спільного координаційного центру. В січні замість узгоджених (російською стороною у тому числі) 297 інспекцій були проведені 170. В лютому замість запланованих 296 інспекцій СКЦ здійснив 145.

Мінінфраструктури України підрахувало, що через саботаж РФ світ недоотримує щомісяця щонайменше 3 мільйони тонн українського продовольства.

«Якби не штучні обмеження з боку Російської Федерації, відправлятися щодня могли би 45 суден із продовольством, а не два-три, як нині», – впевнена посол США в Україні Бріджит Брінк. Про це вона заявила під час відвідин порту «Чорноморськ» 24 березня. Разом із послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу, тимчасово повіреним у справах Посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом, заступницею директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанною Уорл посол Брінк оглянула призначене для Ємену судно зі збіжжям.

Що Grain from Ukraine дає світу?

Морський «зерновий коридор», що діє з 1 серпня 2022 року, уможливив гуманітарну програму Grain from Ukraine. Її було започатковано у листопаді – до 90-ї річниці Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

Символічний крок, кажуть фахівці: держава, що пізнала тортури голодом, а зараз зі зброєю відвойовує право на незалежне існування, допомагає продовольством іншим країнам.

За чотири місяці гуманітарну місію виконали шість суден. Найбільш вразливі африканські країни – такі, як Сомалі, Ефіопія, Кенія, вже отримали 140 тисяч тонн української пшениці, звітує Адміністрація морських портів України.

До ініціативи Grain from Ukraine, що реалізується в партнерстві з Всесвітньою продовольчою програмою під егідою Організації Об'єднаних Націй, долучилися як донори понад 40 держав, їхній сумарний внесок складає майже 200 мільйонів доларів. Про це розповіла посол Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева.

Коли порти не працювали, ціни на зерно зросли на 40%

«Для забезпечення продовольчої безпеки в світі важливе кожне судно, що виходить в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Коли порти не працювали, ціни на зерно зросли на 40%. Кількість людей у світі, які страждають від голоду, досягла 10 мільйонів», – зазначила на брифінгу в Чорноморську 24 березня заступниця директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанна Уорл.

«Нинішня продовольча криза в світі має одну-єдину причину. Це – російська агресія», – додала посол США в Україні Бріджит Брінк.

Морський шлях експорту, звісно, найсуттєвіший, утім, не єдиний – свій внесок у експорт збіжжя роблять залізниця, автотранспорт, а також річкові порти Українського Придунав’я. Через них щомісяця проходить приблизно мільйон тонн зерна.

Чого чекати українському внутрішньому ринку?

У 2023 році урожай зернових культур очікується на рівні 46 мільйонів тонн, що приблизно на 10-15% менше, ніж торік. Прогноз міститься в нещодавно оприлюдненому Національним банком України «Інфляційному звіті».

Чи вистачить цього, щоб задовольнити внутрішні потреби України, водночас допомагати нужденним країнам Африки, Азії, Латинської Америки?

«Цифри, про які йдеться, – про пшеницю, кукурудзу, ячмінь. З олійними культурами буде більше. Великий потенціал для експорту, тому що ми в Україні споживаємо не більше 30% від виробництва», – дав відповідь міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Відповідно до даних Національного інституту стратегічних досліджень України, попри неможливість розпочати посівну в частині українських регіонів, де або триває тимчасова окупація, або площі ще не розміновані, український агросектор залишається експортно орієнтованим.

Раніше очільник Міністерства аграрної політики та продовольства України озвучував ідею при реалізації Grain from Ukraine. Потрібно, вважає міністр Сольський, проводити закупівлю зерна за схемою: 50% передоплати навесні (на закупку зернових), решту – восени вже після збору врожаю, за ринковою ціною. Так українські аграрії, на його думку, зможуть впевненіше вести справи.