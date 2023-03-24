«Через обмеження РФ ми відправляємо 2-3 судна з зерном на день, могли б 45» – Бріджит Брінк про зернову ініціативу

Катерина Банкова

Із Чорноморського порту 24 березня відвантажили збіжжя для Ємену. Це відбулось в рамках програми Grain from Ukraine («Зерно з України»), яку підтримують західні партнери. Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка відвідала Чорноморський порт спільно з партнерами, каже, що зараз є можливість відправляти лише 2-3 таких судна на день. Якби не обмеження Росії, додає вона, на світовий ринок можна було б постачати щонайменше в 15 разів більше українського зерна, якого потребують люди у низці країн.

Росія штучно накладає обмеження щодо проведення інспекції та обробки суден до відправки

«Ми щойно прибули з візиту судна, який завантажує зерно для відправки в Ємен, щоб нагодувати 4 мільйони людей, які того потребують. Хочу наголосити, що ми повинні підтримувати та продовжувати цю ініціативу, ми повинні нарощувати темпи постачання. Наразі 100 кораблів у Босфорській протоці очікують інспекції. Через те, що Росія штучно накладає обмеження щодо проведення інспекції та обробки суден до відправки, ми маємо змогу відправляти 2-3 судна на день, хоча насправді без додаткових обмежень це могло би бути 45 суден», – заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, яка відвідала Чорноморський порт спільно з партнерами.

Кожне судно, яке виходить в рамках «зернової ініціативи», є дуже важливим для забезпечення продовольчої безпеки у світі

Заступниця директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанна Уорд зазначила, що в той час, коли порти не працювали, ціни на зерно зросли приблизно на 40%:

«Кожне судно, яке виходить в рамках «зернової ініціативи», є дуже важливим для забезпечення продовольчої безпеки у світі. Збільшення ціни на зерно навіть на 1% призводить до того, що приблизно 10 мільйонів людей починає страждати від голоду».

«Вони вимагають можливості заробляти більше грошей для продовження цієї війни»

18 березня Україна, Туреччина, ООН та Росія продовжили угоду про «зернову ініціативу». Втім, представники Росії заявили про те, що погоджуються на пролонгацію угоди лише на 60 діб. Подальше продовження, мовляв, можливе лише за умов зняття деяких західних санкцій.

Віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернова ініціатива може бути продовжена на 120 днів або більше, про це йдеться в документі, і у сторін немає можливості продовжувати її на менший термін.

«Потрібно розуміти, що ми маємо справу з державою-терористом, яка використовує навіть гуманітарні питання, важливі для мільйонів людей по всьому світу, беручи їх в заручники для вирішення своїх економічних питань. Вони публічно в своїх останніх зверненнях вимагають зниження санкцій. Якщо спростити – вони вимагають можливість заробляти більше грошей для продовження цієї війни. Це важке питання, вирішення може бути одне – військове», – зауважив Олександр Кубраков.

Про плани розширення ініціативи

Посол США в Україні висловила підтримку щодо планів розширення зернової ініціативи на порти Миколаївщини. «Не лише США, але й країни «Групи семи» підтримують розширення до регіону Миколаєва. Насправді це в перспективі. Ми маємо розуміти, що продовольча криза, яка поглибилась в світі, має одну причину – російська агресія. Якби вона припинилась, продовольча криза була б вирішена», – наголосила Бріджит Брінк.

За словами Олександра Кубракова, українська сторона щоразу порушує це питання, втім, у Миколаєві – складна безпекова ситуація.

«Багато чого залежить від нашого успіху на полі бою, як було і перед початком зернової ініціативи – в момент, коли російські війська були вибиті з острова Зміїний, коли російські кораблі більше не загрожували портам «Великої Одеси» («Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» – ред.), одразу з’явилась зернова ініціатива», – заявив Олександр Кубраков.

22 липня 2022 року Україна підписала угоду щодо Чорноморської зернової ініціативи з Туреччиною та ООН. Такий саме документ підписала й Росія.

14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривали.

18 березня віцепрем’єр-міністр відновлення Олександр Кубраков повідомив, що дію «зернової угоди» було продовжено на 120 днів.

Організація Об’єднаних Націй підтвердила продовження «зернової угоди», термін дії якої завершися 18 березня. При цьому в ООН не уточнили, на який саме термін було продовжено «зернову угоду».

Загалом, за офіційними даними, за час дії зернової угоди з України вивезли близько 25 мільйонів тонн зерна, 65% від цієї цифри отримали країни, що розвиваються.