У Румунії і Болгарії фермери протестують проти надлишку українського зерна на місцевих ринках

У Румунії та Болгарії 7 квітня фермери протестували проти надлишку сільськогосподарської продукції з України, який заполонив ринки цих країн і знизив ціни для місцевих виробників.

Близько 100 фермерів зібралися в Бухаресті, а сотні інших протестували по всій Румунії в довгих колонах тракторів. У Болгарії виробники зерна заблокували деякі прикордонні переходи сільгосптехнікою.

Фермери також зібралися біля офісу представника Європейської комісії в Бухаресті, тримаючи плакати з написом: «Не карайте нашу солідарність», і закликаючи офіційних осіб Європейського союзу «взяти на себе відповідальність, діяти, дбати».

У травні 2022 року ЄС скасував митні збори та імпортні квоти на українську сільськогосподарську продукцію, щоб полегшити транспортування продукції на світові ринки на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Очікувалося, що українське зерно буде проходити транзитом через ЄС на шляху до цих традиційних ринків. Але, за словами виробників зерна, продукція заполонила внутрішні ринки країн-членів, знизивши ціни, які місцеві виробники можуть стягувати за свої товари.

Болгарські виробники зерна закликають Європейський союз скасувати регулювання.

«Склади болгарських фермерів заповнені продукцією. Немає ринку для болгарського зерна. Урожай буде через два місяці», – заявили в Національній асоціації болгарських виробників зерна. За їхніми даними, 40 відсотків минулорічного врожаю зерна та соняшнику залишається нереалізованим.

Ліліана Пірон, виконавча директорка Ліги асоціацій румунських виробників сільськогосподарської продукції, заявила під час протесту в Бухаресті, що румунські фермери «дійшли до точки, коли вони відчувають, що більше не можуть терпіти ціну» «нечесної конкуренції» з боку України.

«До нового врожаю залишилося менше від трьох місяців, й існує реальна небезпека, що товари, які ми будемо мати цього сезону, не зможуть бути продані за цінами, вищими за собівартість, – сказала вона. – Ми станемо свідками ланцюжка банкрутств румунських фермерів».

Польські фермери також проводили протести останніми тижнями. Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик 5 квітня подав у відставку на тлі зростання невдоволення серед фермерів щодо впливу імпорту українського зерна на ціни.

Минулого місяця Брюссель пообіцяв допомогти фермерам, які вирощують зерно в Румунії, Болгарії та Польщі, загальним пакетом компенсацій у розмірі 56,3 мільйона євро – 16,7 мільйона для Болгарії; майже 30 мільйонів для Польщі та 10 мільйонів для Румунії. Фермери й уряди країн заявили, що ця пропозиція недостатньо хороша.

«Якщо сьогоднішній протест не буде почутий у Брюсселі, ми розглянемо масштабніші дії за участю інших країн, які поділяють таку ж точку зору», – сказав Ілія Проданов, голова асоціації виробників зерна в Болгарії.

Президент України Володимир Зеленський і польський прем’єр-міністр Маріуш Моравецький обговорили ситуацію з українським зерном в Польщі під час візиту Зеленського до Варшави.