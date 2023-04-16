ЄС відреагував на рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна з України

Односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів Європейського союзу є неприйнятними, заявив речник Європейської комісії після того, як Польща та Угорщина оголосили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України для захисту місцевого сільськогосподарського сектора.

«Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, – йдеться в повідомленні прессекретаря. – У цьому контексті важливо наголосити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні».

«У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС», – йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

Після того, як через російську агресію було заблокувало деякі чорноморські порти, великі обсяги українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському союзі, залишилися в країнах Центральної Європи, вдаривши по цінах. Це питання створило політичну проблему для правлячої партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) у рік виборів, оскільки викликало невдоволення людей у сільській місцевості, де підтримка PiS зазвичай висока.

Варшава напередодні вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, обмеження також стосується транзиту. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня.

Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що рішення польської сторони «суперечать домовленостям».

Також про аналогічне рішення щодо заборони імпорту українського зерна заявила Угорщина.