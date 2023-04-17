Єврокомісія чекає від Польщі та Угорщини пояснень причин заборони імпорту українського зерна

Єврокомісія перебуває в контакті з державами-членами, які призупиняють імпорт української сільськогосподарської продукції, а також з українською владою, щоб сформувати чітке уявлення щодо ситуації. Про це в Брюсселі заявила представниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Феррер.

«Ми отримали листа від п’яти країн, які межують з Україною, де вони висловлюють занепокоєння торговельними умовами з Україною та просять розглянути якісь заходи. Це те, що ми аналізуємо і перевіряємо. Що стосується законодавчої бази, торговельна політика – це ексклюзивна компетенція рівня ЄС. Маємо розуміти, на якій підставі ці країни запроваджують такі заборони на імпорт, щоб мати можливість давати більш чіткі відповіді. На цьому етапі ще зарано. Про це було оголошено на вихідних, тому ми ще не отримали повної інформації про заходи», – уточнила Феррер.



У Єврокомісії також розповіли, що готують другий пакет заходів на підтримку країн, на які може негативно впливати імпорт із України.



«Ми вже визнаємо вплив надмірної пропозиції в деяких країнах ЄС, розташованих неподалік кордону. І тому ми висунули пропозицію надати підтримку найбільш постраждалим країнам (56 млн євро компенсації – ред.). У цьому випадку – Польща, Болгарія та Румунія. Звичайно, ми усвідомлюємо, що є інші країни. Щодо цього була дискусія в рамках Європейської ради (…). Зараз ми працюємо над другим пакетом заходів, де ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від імпорту з України», – зауважила Феррер.

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Пакет ще перебуває на стадії розробки, відтак деталей щодо його суми чи отримувачів у Єврокомісії не розголошували. Презентувати його сподіваються «протягом наступних кількох днів», але додають, що потім його ще мають затвердити держави-члени. Водночас посадовці ЄК відмовилися чітко відповісти, чи було запровадження заборони на імпорт в односторонньому порядку країнами-членами ЄС порушенням законодавства блоку.

«Ми маємо справу з війною. А війна впливає й на фермерів, і загалом на населення України. ЄС і держави-члени, серед яких Польща, і всі держави, які межують з Україною, роблять усе можливе, щоб допомогти Україні. І це дуже вітається. Не наша чи будь-кого в принципі мета – створити труднощі для населення в ЄС у той час, як ми підтримуємо Україну. Тому йдеться не про санкції, а про те, щоб знайти рішення, ґрунтуючись на законодавстві ЄС, враховуючи й інтереси українців і Євросоюзу. Ось як маємо дивитися на ситуацію», – речник президентки Європейської комісії Ерік Мамер.

Польща вирішила заборонити імпорт зерна та іншого продовольства із України, щоб захистити місцевий сільськогосподарський сектор після того, як потік пропозиції знизив ціни в регіоні. Ця заборона набула чинності ввечері 15 квітня. Також про подібне рішення оголосила Угорщина.

17 квітня про призупинення імпорту зерна з Україниоголосила Словаччина.



Міністерство аграрної політики та продовольства України 15 квітня заявило, що польська заборона суперечить існуючим двостороннім угодам щодо експорту, і закликало до переговорів для вирішення проблеми. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський анонсував переговори зі своїми колегами з Польщі, Румунії та Словачини щодо експорту української агропродукції.



У Єврокомісії 16 квітня завили, що односторонні дії щодо торгівлі з боку держав-членів Європейського союзу є неприйнятними.