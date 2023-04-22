Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні

Болгарія розблокує автомобілі з аграрною продукцією з України на кордоні, повідомив міністр міністр аграрної політики Микола Сольський.

«З болгарами погодили розблокування та розвантаження автівок», – заявив Сольський після переговорів з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим.

За його словами, «сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори».

У свою чергу болгарський міністр після переговорів зазначив, що 25 квітня в Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення, повідомляє БТА.

Гечев сказав, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої з України до 5 червня.

У середу Болгарія, а до того також Польща, Угорщина і Словаччина тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.