Посол США: блокування Росією інспекцій суден «зернової ініціативи» є спробою задушити економіку України

Посол США Бріджит Брінк заявляє, що блокування Росією інспекцій суден у Босфорській протоці, які прямують до українських портів для завантаження зерном, є спробою задушити українську економіку.



«Зараз понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує. Росія намагається задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди», – написала посол в твіттері.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 17 квітня заявило, що російська сторона вдруге заблокувала інспекцію суден в територіальних водах Туреччини. За даними міністерства, з 10 квітня російська сторона в Спільному координаційному центрі (СКЦ) в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.

«Натомість росіяни формують їхній власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю суперечить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи «Зернової ініціативи» не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», – заявили у відомстві.



Російська сторона наразі цю заяву не коментувала.

Російське повномасштабне вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. У липні 2022 року представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди. Так звана «зернова угода» уможливила безпечний експорт поставок продовольства.

18 березня «зернову угоду» продовжили ще на 120 днів.