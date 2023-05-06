Шмигаль зустрівся з головою Єврокомісії: говорили про експорт і транзит українського зерна

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Букінгемському палаці у Лондоні, куди вони прибули на коронацію Чарльза III.

У першу чергу, глава українського уряду подякував за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні.

«Порушив питання експорту й транзиту української аграрної продукції через країни ЄС. Зокрема, складну ситуацію, що виникла на пункті пропуску з Польщею», – розповів Шмигаль у телеграмі за результатами зустрічі в суботу, 6 травня.

За його словами, «Україна та ЄС мають спільні рішення для подолання цієї проблеми та забезпечення продовольчої безпеки у світі, гарантом якої є Україна».

Загальний обсяг військової допомоги Євросоюзу Україні тепер становить 5,6 мільярда євро. Крім того, європейські країни надають значну гуманітарну допомогу як мирному населенню в Україні, так і українським біженцям у Європі.