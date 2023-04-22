ЄС планує заборону на транзит багатьох товарів через Росію – Bloomberg

У Євросоюзі аналізують можливість запровадити в новому санкційному пакеті заборону на транзит багатьох товарів через Росію. Таку пропозицію подала Польща та кілька інших країн, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Як ідеться в публікації, така заборона «може стосуватися великої кількості технологій і товарів, включно з кількома видами транспортних засобів».

«Польща, Естонія і Литва наполягають, щоб ЄС запровадив заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною промисловістю, а також товарів, які могли б сприяти зміцненню промислового потенціалу Москви», – пише Bloomberg.

Євросоюз наразі розробляє 11-й пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.