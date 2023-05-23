Міноборони Росії заявило про «розгром» добровольчих формувань у Бєлгородській області

Міністерство оборони Росії заявило про «блокування і розгром» сил із «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» у Бєлгородській області.



Як заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, деякі бійці «були відкинуті на територію України, де по них продовжували вести вогонь до повної ліквідації». Ці дані наразі неможливо перевірити.



Москва також стверджує, що знищено чотири бронеавтомобілі і п’ять пікапів формувань, що зайшли в Бєлгородську область.

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Проте ще дві години тому губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков заявляв, що російська влада досі не контролює частину території Грайворонського міського округу, «зачищення території» триває. Наріз він не підтверджує заяв Міноборони РФ про «розгром».

Наразі не реагували «Російського добровольчого корпусу» не підтвердили і не спростували заяву Міноборони РФ. Проте у своїй заяві, серед іншого, сказали, «колись ми прийдемо, щоб залишитися, водночас партизанський рух не скований рамками традиційних бойових дій».

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня езаявив, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».