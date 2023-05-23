«Мінімум зброї вже є». Буданов спрогнозував початок контрнаступу «незабаром»

Українські військові мають необхідний для початку контрнаступу мінімум озброєнь, операція почнеться найближчим часом, заявив японському телеканалу телеканалу NHK начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Ми вже маємо необхідний мінімум озброєнь. Можу лише сказати, що контрнаступ розпочнеться незабаром», – наводить його слова японське громадське телебачення.

Водночас Буданов наголосив, що українські військові все ще потребують значного запасу озброєнь і боєприпасів для успішного продовження операцій.

«Потрібно більше зброї. Потрібні винищувачі. Сподіваюся, що у міжнародної спільноти все готове для допомоги Україні», – сказав очільник ГУР.

Раніше Кирило Буданов заявляв, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром будуть здійснені «перші важливі кроки» в рамках контрнаступу Збройних сил України.

Цього ж місяця в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».