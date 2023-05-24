Реакція Росії на події в Бєлгородській області «виглядає вкрай непропорційною» – ISW

Москва через події в Бєлгородській області була змушена використати значні підкріплення і залучати до командування операцією генерал-полковника Олександра Лапіна, що «виглядає вкрай непропорційною відповіддю на дуже невелику та локалізовану ініціативу». Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) на підставі аналізу даних із відкритих джерел.

«Російські сили не повинні були потребувати значного підкріплення або залучення генерал-полковника для відбиття рейду, здійсненого, як повідомляється, 13 броньованими машинами», – вказано в актуальній аналітичній записці.

Реакція російських провоєнних блогерів на появу Лапіна в інформаційному просторі на тлі подій у Бєлгородській області була неоднозначною, зауважили аналітики.

«Багато російських джерел хвалили Лапіна за організацію російських сил для проведення узгоджених антитерористичних операцій після того, як російська прикордонна служба не змогла відбити рейди. Деякі джерела критикували рішення надати Лапіну командування та відзначали попередні військові невдачі Лапіна, такі як катастрофічна переправа через річку Сіверський Донець біля Білогорівки Луганської області в травні 2022 року», – йдеться в матеріалі ISW.

23 травня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії скасували режим контртерористичної операції, запроваджений за день до цього.

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня заявив, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський заявив у ефірі Радіо Свобода, що «близько десятка населених пунктів звільнено від путінського режиму».

«Де є можливості та рішення окопатися, там будуть окопуватись. Якщо буде рішення відступати, якщо справді вони (Росія – ред.) стягнуть якісь незліченні війська, значить, відступатимемо. Тут є «план А», «план Б», «план С». Все залежить від бойової обстановки, але вона змінюється практично щогодини», – розповів він.